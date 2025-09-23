Решетников: нужно обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Глава Минэкономики России Максим Решетников призвал уже сейчас начать обсуждение новой конструкции на смену самозанятости. Он напомнил, что правительство обещало не поднимать вопросы института самозанятых до 2028 года, а этот срок уже «не за горами».

«Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб. И ставка налогообложения у них может быть не 4-6%, а может быть и 1%»,— сказал господин Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минэкономики отметил разницу в уровне налоговой нагрузки при покупке труда по разным налоговым режимам. Он сообщил, что правительство хочет решить вопросы по линии контроля трудовых отношений и решить все связанные с ними проблемы. Господин Решетников предложил проработать новую конструкцию на смену самозанятости уже в 2026 году.

Режим самозанятости действует с 2019 года. При доходе до 2,4 млн руб. для самозанятых предусмотрен налог 6% дохода от работы с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами. По данным «Интерфакса», на конец августа в России зафиксировали 14,3 млн самозанятых против 11,2 млн год назад.