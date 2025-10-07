Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Завод «Красный котельщик» оборудовал учебную лабораторию для будущих специалистов

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» открыл сварочную лабораторию на базе местного механического колледжа. Предприятие полностью оборудовало и профинансировало учебное пространство. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале.

Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, лаборатория соответствует современным производственным стандартам. В помещении установили сварочные посты с соблюдением требований безопасности и эргономики. Мастерская оформлена в фирменном стиле завода. Площадка предназначена для подготовки молодых сварщиков, которые нужны «Красному котельщику».

«Инициатива реализована в рамках стратегического соглашения о партнерстве между ТКЗ и колледжем, заключенного в 2025 году. Благодаря сотрудничеству с заводом учебное заведение также запустило набор на специальность «мастер слесарных работ»,— пояснила глава Таганрога.

Валентина Любашенко

