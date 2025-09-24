Направлявшаяся в Лугу электричка сбила человека под Петербургом

Около четырех часов дня 23 сентября на 17-м км 7-го пикета железнодорожного перегона Шоссейная – Александровская электричка, направлявшаяся в Лугу из Петербурга, сбила человека, сообщает транспортная полиция СЗФО.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Мужчина, переходивший пути в неположенном месте, получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего устанавливается. Задержки в движении поездов не было.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 24 сентября около семи часов утра на участке Новая Деревня – Лахта – Лисий Нос случился сбой движения электричек. В итоге 11 электропоездов задержали, два и вовсе отменили.

Андрей Маркелов