В Ростовской области продают имущество исследовательского центра «Орион»

В Новочеркасске на торги выставили комплекс бывшего научно-исследовательского центра. Ранее имущество принадлежало ООО «Особое конструкторско-технологическое бюро Орион». Информация о предстоящей продаже появилась на официальном сайте «Земля.Дом.РФ».

Согласно публикации, в комплекс входят земельный участок площадью 0,04 га и здание общей площадью 551,3 кв. м. Дата проведения аукциона и начальная цена пока не определены. Завершить сделку планируют до конца 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Особое конструкторско-технологическое бюро Орион» зарегистрировали в Новочеркасске в 1996 году. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Генеральным директором является Анна Иванова. Выручка организации за 2024 год составила 11,6 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.

Валентина Любашенко