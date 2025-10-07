Медведев: Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»

Президент США Дональд Трамп, заявляя о возможных поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, следует к Нобелевской премии «тропой» экс-президента Джо Байдена. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев напомнил слова Дональда Трампа о том, что перед поставкой Tomahawk он хочет понять, что ВСУ будут делать с ракетами. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.

В начале октября Reuters со ссылкой на источники писал, что поставки Tomahawk Украине маловероятны, поскольку они нужны Военно-морским силам США. По словам одного из источников агентства, американская сторона может выбрать для помощи ВСУ другие ракетные системы с меньшим радиусом действия.