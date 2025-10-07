В Таганроге задержали мужчину за выращивание конопли на садовом участке

Сотрудники полиции Таганрога задержали местного жителя 1970 г.р., который выращивал на своем участке коноплю и хранил наркосодержащие вещества для личного употребления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, задержание произошло в рамках профилактической операции «Мак-2025». Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Таганрогу действовали на основе оперативной информации.

«При обыске на участке подозреваемого обнаружили и уничтожили 11 кустов конопли. Кроме того, полицейские изъяли 250 гр. измельченного зеленого вещества растительного происхождения, которое идентифицировали как марихуану»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Также в отношении подозреваемого составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Фигурант задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого).

Валентина Любашенко