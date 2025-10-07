Росавиация назвала основную версию крушения Ан-24 в Приамурье

Ошибка экипажа при настройке высотомера — это приоритетная версия крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Самолет разбился 24 июля, погибли все 48 человек, находившихся на борту.

Полевой этап расследования уже завершен, рассказал господин Ядров на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. По его словам, специалисты изучили документы по организации летной работы, подготовки летного экипажа, а также техобслуживания самолета.

Росавиация в августе направила организациям гражданской авиации рекомендации по безопасности полетов, чтобы предотвратить подобные ЧП в будущем. Авиакомпаниям поручено «заменить общие формулировки на четкие и понятные указания для летного состава». «Эксплуатантам самолетов Ан-24 и Ан-26 необходимо организовать специальные занятия с экипажами по изучению требований к заходу на посадку»,— отметил Дмитрий Ядров (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), экипаж Ан-24 практически до столкновения с землей не догадывался о надвигающейся катастрофе. Это обстоятельство свидетельствует в пользу версии о неправильной работе с высотомерами. В сентябре МАК дал рекомендации по работе с этим оборудованием.

