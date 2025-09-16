МАК подготовил промежуточный отчет по крушению самолета Ан-24 в Амурской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет по крушению самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Жертвами катастрофы 24 июля стали все 48 человек, находившихся на борту.

В отчете МАК, среди прочего, содержится стенограмма последних секунд до крушения Ан-24. В 12:56:41 звуковой регистратор зафиксировал речевую информацию от системы раннего предупреждения о приближении к земле: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…». В 12:56:41 запись звукового самописца оборвалась. В 12:58:38 диспетчер безрезультатно начал пытаться выйти на связь с экипажем по радио.

В отчете приводятся данные по погодным условиям на аэродроме в Тында в день крушения. Упоминается значительная кучево-дождевая облачность. Нижняя граница облаков находилась на высоте 600 м. Согласно иллюстрации в отчете Ан-24 при снижении на посадку задел лесной покров сопки, оказавшейся под траекторией движения самолета.

МАК не называет конкретные причины аварии, но дает советы по повышению безопасности полетов. Летным составам рекомендовано провести допзанятия: по особенностям отображения высот на схемах при посадке; по выполнению полетов с использованием давления аэродрома; по установке давления на барометрических высотометрах.

С персоналом аэропортов МАК советует провести дополнительные занятия по информированию экипажей самолетов о неисправностях в средствах радиотехнического обеспечения полетов. Техникам-метеорологам, согласно выводам комитета, следует дополнительно поработать над определением количества облаков.