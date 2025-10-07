Ростовский бизнесмен, основатель ГК «XXI век», купил завод в Нижегородской области

Основатель группы компаний «XXI век» Андрей Балдин приобрел ликеро-водочный завод «Стандартъ» в Нижегородской области, ранее принадлежавший семье экс-сенатора Дмитрия Савельева, который сейчас находится под арестом. Об этом пишет Город N.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно публикации, предприятие мощностью почти 3,9 млн декалитров водки и ликеро-водочной продукции в год выставлялось на продажу за 100 млн руб. Сумма сделки не раскрывается. Завод временно останавливал работу из-за роста себестоимости и снижения продаж, однако технические возможности позволяют нарастить объемы выпуска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», лучших результатов завод достиг в 2021 году — выручка составила 913,6 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб. В 2023 году предприятие получило убыток 245,5 млн руб., а выручка упала почти в четыре раза.

Ростовская ГК «XXI век» Андрея Балдина — крупный дистрибьютор продуктов питания и производитель безалкогольных напитков. Компания управляет распределительными центрами в Ростове, Краснодаре, Волгограде и Сочи. Совокупная выручка группы в 2024 году составила 13,5 млрд руб.

Аналитики называют выход ростовской компании на рынок крепкого алкоголя логичным шагом: в условиях падения импорта и удорожания зарубежных напитков внутреннее производство становится привлекательным направлением для инвестиций.

Валентина Любашенко