Red Bull заплатил за домогательства

Бывший руководитель команды «Формулы-1» Red Bull Кристиан Хорнер достиг соглашения о досудебном урегулировании иска, поданного к нему одной из бывших сотрудниц «конюшни», обвинявшей менеджера в домогательствах. Истица в обмен на отказ от претензий получила £3 млн. Таким образом в истории, с которой началось падение Хорнера, лишившегося по ходу текущего сезона работы, можно ставить точку. Урегулирование дела повышает его шансы на трудоустройство в «Формуле-1». Он активно ищет себе место, обзванивая, как заметил босс Aston Martin Энди Коуэлл, «почти все команды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Хорнер

Фото: Peter Dejong / AP Кристиан Хорнер

Фото: Peter Dejong / AP

В скандальной истории о сексуальных домогательствах, фигурантом которой стал бывший руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер, похоже, поставлена точка. Как сообщает Daily Mail, сотрудница «конюшни» (ее имя так и не было названо), еще в 2024 году обвинившая босса в домогательствах и не подобающем поведении (утверждалось, что выразилось это в отправке неких сообщений сомнительного толка через мессенджеры), согласилась отказаться от всех претензий и отозвать иск, рассмотрение которого должно было начаться в начале года, а также уволиться из Red Bull. Взамен ей выплатили £3 млн и, похоже, помогли найти работу в другой команде.

Издание отмечает, что источники в Red Bull сообщили, что упомянутая персона уже на недавнем Гран-при Сингапура работала в другой «конюшне».

Напомним, что именно со скандала 2024 года и начался закат эры Хорнера в Red Bull. Командой он руководил с 2005 года, то есть с момента ее появления, и за это время ее гонщики восемь раз выигрывали чемпионат мира (Себастьян Феттель первенствовал в 2010–2013 годах, а Макс Ферстаппен побеждал с 2021 по 2024-й). Примечательно, что независимое расследование, проведенное по инициативе владельцев Red Bull, никакой вины Хорнера не установило. Но в любом случае именно после истории с домогательствами, реальными или мнимыми, команду стали покидать ценные сотрудники, включая лучшего конструктора в истории «Формулы-1» Эдриана Ньюи (перебрался в Aston Martin). Хорнер, очевидно, терял контроль над командой, и это не могло не ослабить его позиции.

По итогам сезона 2024 года Ферстаппен опять стал чемпионом мира, и это вроде бы ослабило давление на Хорнера. Но в нынешнем сезоне у быков не оказалось машины, способной конкурировать с McLaren, и в июле Хорнер был уволен (в последние месяцы ситуация выправляется, но шансов на сохранение титула у Ферстаппена почти нет), несмотря на то что у Хорнера имелся контракт до 2030 года, по которому в случае досрочного увольнения по инициативе работодателя менеджеру причитается компенсация £100 млн.

Red Bull после нескольких месяцев переговоров удалось снизить размер отступных до £80 млн.

Но команда согласилась с тем, что 51-летний специалист сможет вернуться в «Формулу-1», если получит приглашение от другой команды, во втором квартале 2026 года. Контракты с топ-менеджерами нередко предусматривают, что в другую «конюшню» они могут перейти только по истечении какого-то времени после увольнения.

Урегулирование дела о домогательствах, вероятно, положительно скажется на попытках господина Хорнера найти себе новое место в «Формуле-1». Очевидно, что нанимать специалиста, которого обвиняют в домогательствах, многие владельцы команд не спешили, опасаясь имиджевых проблем. Ведь детали скандальной переписки, все еще, как ни странно, не ставшие достоянием общественности, могли утечь в любой момент. Не удивительно, что Хорнер, который, по словам руководителя Aston Martin Энди Коуэлла, в поисках работы «кажется, обзвонил почти все команды», несмотря на свой громадный опыт и бесспорно блестящую квалификацию, пока так ничего найти и не смог.

Александр Петров