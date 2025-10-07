В Ростовской области в курятине обнаружили запрещенные препараты и сальмонеллу

В лаборатории испытательного центра Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала 2025 года исследовали 2 тыс. проб мяса птицы и провели более 9 тыс. испытаний на качество и безопасность продукции. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации ведомства, специалисты выполнили 5 тыс. испытаний в 1,1 тыс. пробах свежего мяса птицы, 1,7 тыс. исследований в 236 пробах готовой мясной продукции и 2,3 тыс. испытаний в 319 пробах мясных полуфабрикатов.

Эксперты проверяли образцы на широкий спектр показателей безопасности, а также исследовали продукцию на микробиологические показатели, включая бактерии группы кишечной палочки, и физико-химические параметры — содержание белка, влаги, жира и других компонентов.

«По результатам испытаний были выявлены отдельные случаи несоответствия актуальным требованиям нормативных документов»,— отметила руководитель испытательного центра Донского филиала «ЦОК АПК» Светлана Мижирицкая в разговоре с «Ъ-Ростов».

Она продолжила: «В пробах тушки цыпленка-бройлера обнаружили кокцидиостатик мадурамицин — ветеринарное лекарственное средство. В образцах куриного окорочка выявили бактерии рода Salmonella. В двух пробах колбас из мяса птицы зафиксировали несоответствие заявленному составу — продукция содержала ДНК свиньи.

Информацию о выявленных отклонениях оперативно направили в региональное Управление Россельхoзнадзора для принятия мер в отношении некачественной продукции.

Валентина Любашенко