Мерц высказался против отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюзу стоит отказаться от запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который планируется ввести в 2035 году.

«Моя четкая позиция заключается в том, что мы не можем поддерживать этот так называемый запрет на двигатели внутреннего сгорания в его нынешнем виде. Я не хочу, чтобы Германия была в числе стран, которые цепляются за этот ошибочный запрет»,— заявил канцлер в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что технологии не стоят на месте, в том числе в сфере разработок различных видов топлива. И за следующее десятилетие в мире вполне может появиться сингенетическое топливо, которое «позволит двигателям внутреннего сгорания быть более экологичными». Введение же запрета сведет научный прогресс в этой области на нет, подытожил господин Мерц.

С критикой отказа от автомобилей с ДВС также выступают и автоконцерны Германии, в частности BMW и Mercedes.

Кирилл Сарханянц