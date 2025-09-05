Гендиректор BMW назвал большой ошибкой запрет в ЕС двигателей внутреннего сгорания

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что решение Евросоюза запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года было «большой ошибкой». Он сказал об этом в интервью изданию Politico. По его мнению, лучше отслеживать уровень вредных выбросов предприятий на всех уровнях цепочки поставок при производстве автомобилей — от изготовителей комплектующих до поставщиков топлива.

Согласно действующим планам, ЕС намерен прекратить продажу автомобилей с ДВС на своей территории с 2035 года. Оливер Ципсе и ранее критиковал этот запрет, заявляя, что это будет губительно для автомобильной отрасли и приведет к ее «массовому падению». Глава другого германского автоконцерна Mercedes-Benz Ола Кэллениус в августе призвал отказаться от этого требования.

Сами автопроизводители также отходят от обещаний как можно скорее перейти исключительно на производство электромобилей. В частности, о пересмотре таких планов и более активных инвестициях в автомобили с ДВС в последнее время заявляли Ford, Porsche, General Motors, Volkswagen и Volvo.

Яна Рождественская