Глава Mercedes призвал ЕС отказаться от запрета двигателей внутреннего сгорания

Запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе невозможно. Об этом заявили президент Европейской ассоциации автопроизводителей, глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус и руководитель Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей Маттиас Цинк. Они призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть планы по отказу от использования транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.

Маттиас Цинк

Фото: Carlos Barria / Reuters Маттиас Цинк

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Европейский план трансформации автомобильной промышленности должен выйти за рамки идеализма и учитывать текущие промышленные и геополитические реалии»,— написали главы лоббистских организаций. По их мнению, жесткие целевые показатели по выбросам углекислого газа для легковых автомобилей и фургонов на 2030 и 2035 годы недостижимы.

Представители отрасли считают, что Евросоюз сейчас должен озаботиться декарбонизацией одновременно с темой устойчивости цепочек поставок и конкурентоспособности продукции. Они уверены, что текущие правила, предусматривающие штрафы за выбросы углекислого газа автомобилями, сдерживают экономический рост.

Bloomberg отмечает, что это послание подчеркивает растущее противоречие между устремлениями Евросоюза и экономическими трудностями, с которыми сталкивается производственный сектор. В 2035 году в Европе готовятся полностью запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. При этом доля электромобилей на рынке новых авто по-прежнему остается низкой и не превышает 15%.