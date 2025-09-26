Фургон перевернул Alfa Romeo в Шушарах, два человека в больнице
Около десяти часов вечера 25 сентября на пересечении Николаевского и Кранового проездов в поселке Шушары столкнулись фургон и Alfa Romeo, от удара иномарка перевернулась, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате ДТП 31-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
