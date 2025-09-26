Фургон перевернул Alfa Romeo в Шушарах, два человека в больнице

Около десяти часов вечера 25 сентября на пересечении Николаевского и Кранового проездов в поселке Шушары столкнулись фургон и Alfa Romeo, от удара иномарка перевернулась, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате ДТП 31-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что автобус врезался в остановку общественного транспорта у станции метро «Купчино». Причиной ДТП могла стать невнимательность водителя.

Андрей Маркелов