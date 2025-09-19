Здание бывшей детской больницы отремонтируют за 341 млн рублей

В Ярославле объявлен поиск подрядной организации, которая займется капитальным ремонтом здания бывшей детской больницы №1 на проспекте Ленина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Здание является объектом культурного наследия «Общежитие партийной школы областного комитета КПСС», 1956 года (проспект Ленина, 12/76). Начальная цена контракта на ремонт составляет 341 млн руб. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года. Торги состоятся 9 октября.

Историческое здание находится напротив создаваемого «правительственного квартала» (Советская, 69) — комплекса недвижимости, куда переезжают структуры областного правительства. Ранее министр имущественных отношений региона сообщал, что здание бывшей больницы после ремонта также займут органы власти.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде из исторического центра Ярославля. Освобождаемые объекты культурного наследия выставляют на продажу.

Алла Чижова