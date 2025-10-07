Экспертиза не нашла на месте будущей триумфальной арки других ценных объектов

Археологи не нашли других ценных объектов на месте планируемого воссоздания триумфальной арки в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Историко-культурная экспертиза дала заключение, что земляные и строительные работы на территории можно вести без ограничений.

Фото: из закупочной документации

Строить арку с выставочным пространством планируют в районе дома №24 по улице Советской. Согласно отчету, результаты археологических исследований «убедительно свидетельствуют, что на земельном участке, отведенном под проектируемое строительство, памятники археологии, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, отсутствуют».

Экспертизу проводила старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН, кандидат исторических наук Ольга Зеленцова по заказу ООО «Инженерный центр промышленных конструкций и бетонов». Всего было обследовано 1,07 га территории.

Как писал «Ъ-Приволжье», останки арки, построенной в 1986 году к приезду императора Николая II на нижегородскую ярмарку, обнаружили летом 2024 года. Мэрия Нижнего Новгорода решила восстановить арку и создать на прилегающей площади музей трамваев. Для этого в июне 2025 году заключили контракт с ООО «ТСНРУ» за 314,8 млн руб. Построить арку необходимо до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.

Добавим, в карточке муниципального контракта появлялась запись о том, что генподрядчик заключил на всю сумму контракта договор субподряда с ООО «Электронные системы безопасности». Однако затем данные скорректировали, указав, что договор заключен только на 239,8 млн руб.

Галина Шамберина