Суд ужесточил наказание жителям Артемовского за издевательства над ребенком

Свердловский областной суд в Екатеринбурге ужесточил наказание для жителей Артемовского Валентина Федорова и его совершеннолетней дочери Екатерины, которые признаны виновными в истязаниях 16-летнего юноши, который был под опекой Федорова, сообщили в пресс-службе судов региона.

Летом Артемовский городской суд назначил им по пять лет колонии общего режима по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору), пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) в зависимости от роли в произошедшем. Вину в полном объеме они не признали.

Приговор обжаловали осужденные, их защитники и прокурор. Облсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора и назначил Федоровым по шесть лет колонии общего режима.

Суд установил, что осужденный и его дочь с декабря 2022 года по февраль 2023 года издевались над опекаемым мальчиком: его кормили хлебом и водой, привязывали за руки и за ноги стяжками к лестнице в подвал квартиры, выгоняли мыться на улицу в холод, били и издевались.

