В Артемовском опекуна отправили в колонию за издевательства над ребенком

Суд города Артемовский в Свердловской области назначил пять лет колонии общего режима местному жителю за истязание опекаемого 16-летнего ребенка, такое же наказание получила совершеннолетняя дочь уральца, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они признаны виновными по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору), пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), ст. 156 УК РФ(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Суд установил, что осужденный и его дочь с декабря 2022 года по февраль 2023 года издевались над проживающим с ними мальчиком. В частности, они периодически наносили ему телесные повреждения, мешали спать, заставляли его мыться и справлять естественную нужду в снегу в холод с температурой ниже -3°. Кроме того, они оскорбляли его, а также неоднократно привязывали мальчика к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня.

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Белоярском районном суде поселка Белоярский (Свердловская область) вынесли приговор 43-летней местной жительнице по делу об истязании приемных детей. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. На суде было установлено, что опекунша пятерых детей избивала их и закрывала в подвале из-за непослушания.

Ирина Пичурина