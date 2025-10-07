По делу об отравлении суррогатом в Ленобласти задержали еще двух человек

Пресс-служба СКР сообщила о задержании еще двух фигурантов по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Ими оказались бенефициары компании, на чьих складах в Тосненском районе хранилось некачественное спиртное.

Дело расследуется по статье об обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных. В рамках расследования уже арестованы 14 фигурантов.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно в конце сентября. В ряде случаев причиной смерти стала смертельная доза метанола в крови. По информации СКР, жертвами некачественного спиртного стали 45 человек. На складах в регионе происходят массовые изъятия спиртного.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб».

Никита Черненко