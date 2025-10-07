Прокуратура требует с курской корпорации развития и московской компании 195 млн

Прокуратура Курской области направила в Арбитражный суд Москвы иск к московскому ООО «Инженерный ресурс» и курскому АО «Корпорация развития Курской области». Сумма требований составляет 194,8 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Инженерный ресурс» зарегистрировано в Москве в октябре 2020 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Павел Мочалин, ему же принадлежат 50% компании. Остальными 50% владеет Максим Мосунов. В 2024 году выручка общества составила 137 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

В то же время АО «Корпорация развития Курской области», объявившая о ликвидации в начале октября, подало в местный арбитраж иск к ивановскому ООО «СНН Промэлектроналадка» о взыскании с компании 134,9 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Из информации, размещенной на сервисе Rusprofile.ru, следует, что ООО «СНН Промэлектроналадка» зарегистрировано в Иваново в октябре 2001 года. Генеральным директором и учредителем является Александр Шапошников. По итогам прошлого года компания получила выручку в 14 млн руб. и убыток в 427 тыс.

В сентябре в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело о растрате 152 млн руб. при строительстве линии обороны в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обвиняемыми по нему проходят бывшие топ-менеджеры корпорации развития Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также несколько предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициар и руководитель ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков.

О расследовании дела стало известно в конце 2024 года, когда были задержаны господа Лукин и Грабин. Изначально им вменялось незаконное повторное авансирование части работ на сумму 173 млн руб.

Кабира Гасанова