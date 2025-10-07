Счетная палата Екатеринбурга получит 2,3 млн рублей на седьмого инспектора

Депутаты гордумы Екатеринбурга единогласно поддержали изменения структуры и предельной штатной численности городской счетной палаты, предусматривающие увеличение числа инспекторов с шести до семи человек. Корректировки потребуют выделения 2,3 млн руб. из муниципального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее председатель городской счетной палаты Александр Гетманчук пояснил, что сотрудники контрольно-счетного органа испытывают «ежегодный рост нагрузки» из-за увеличения бюджета Екатеринбурга, количества проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. «Увеличение штатной численности позволит более рационально перераспределить нагрузку между инспекторами, увеличить покрытие и глубину анализа проверяемых вопросов, качество принимаемых решений и эффективность использования бюджетных средств»,— заверили в пояснительной записке к проекту решения.

Господин Гетманчук добавил, что в состав счетной палаты всего будут входить 16 человек вместо 15: председатель, его заместитель, четыре аудитора, семь инспекторов, два главных специалиста и один ведущий специалист.

Счетная палата Екатеринбурга работает с 2014 года и осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль.

Василий Алексеев