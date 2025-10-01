Власти Екатеринбурга выделят 2,3 млн руб. на седьмого инспектора счетной палаты

Члены комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению единогласно поддержали изменения в проект решения об утверждении структуры и предельной штатной численности городской счетной палаты. Поправки предусматривают увеличение количества инспекторов в ее составе с шести до семи человек. «Изменения направлены на исполнение полномочий и недопущение снижения качества внешнего муниципального финансового контроля»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гетманчук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Гетманчук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель счетной палаты Александр Гетманчук пояснил, что в случае одобрения изменений на очередном заседании думы в структуру органа будут входить 16 человек вместо 15: председатель, его заместитель, четыре аудитора, семь инспекторов, два главных специалиста и один ведущий специалист.

Как сказано в пояснительной записке, счетная палата фиксирует ежегодны рост нагрузки в связи с увеличением доходной и расходной части бюджета Екатеринбурга, ростом количества проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. «Увеличение штатной численности счетной палаты позволит более рационально перераспределить нагрузку между инспекторами, увеличить покрытие и глубину анализа проверяемых вопросов, качество принимаемых решений и эффективность использования бюджетных средств»,— заверили в счетной палате.

Василий Алексеев