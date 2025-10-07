Бывший сотрудник Ростехнадзора в Дзержинске осужден за взятки

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего инспектора Волжско-Окского управления Ростехнадзора в Дзержинске Сергея Девяткина, обвиненного в получении взяток. Ему инкриминировали шесть коррупционных эпизодов, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2021–2022 годах Сергей Девяткин вместе с бывшими заместителями руководителя управления ведомства Денисом Шакировым и Сергеем Кульковым, а также начальником отдела по надзору за теплоснабжением Николаем Маркиным брали взятки у руководителей учебных центров за ускоренную аттестацию сотрудников предприятий в области промбезопасности и энергетики. В инкриминируемый период они собрали 15 млн руб.

Суд назначил Сергею Девяткину три года колонии строгого режима с запретом пять лет работать на госслужбе. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Сергея Кулькова приговорили к семи годам колонии строгого режима со штрафом 25 млн руб. несмотря на его признательные показания, на основании которых следствие возбудило еще десять уголовных дел о коррупции в ведомстве. Еще семь и десять лет колонии строгого режима суд назначил двум другим инспекторам ведомства за взятки, которые они брали за незаконное бездействие при проверках. Николая Маркина еще не осудили, а Денис Шакиров отправился на СВО.

Владимир Зубарев