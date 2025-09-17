За неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 34,2 тыс. человек

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 34,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из которых 15 тыс. — в Екатеринбурге, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Несмотря на традиционный рост заболеваемости в начале учебного года, это ниже средних значений за последние годы на 12,4%.

Лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинские организации обследовали 595 человек. Основной возбудитель заболевания — риновирус. Также выявлены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и РС-вирусы.

К середине сентября привито 464 тыс. человек — всего 11% населения. Среди детей прививки получили 248 тыс. человек, что составляет 40% от запланированного объема.

Ирина Пичурина