Шаверма не вам не приедет: неизвестные отняли сумку у курьера в Новом Девяткино

Курьер службы доставки лишился сумки с заказами после нападения неизвестных в Новом Девяткино 5 октября, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился у дома 15 по Капральской улице, злоумышленники применили газовый баллончик.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В результате нападения курьер получил множественные ушибы и обратился в больницу. После оказания медицинской помощи молодого человека отправили на амбулаторное лечение. Ущерб от действий нападавших оценили в 5 тыс. рублей.

На следующий день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали на Ручьевском проспекте в Мурино 19-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж и кражу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Андрей Маркелов