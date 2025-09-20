Инвалидное кресло на дороге спровоцировало стрельбу в Мурино

Около шести часов вечера 19 сентября во дворе дома 13а по Новой улице в Мурино местная жительница помогала мужчине с ограниченными возможностями пересесть из инвалидного кресла в автомобиль такси, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Кресло на дороге помешало движению автомобилиста, он сделал паре замечание. Мужчина, уже оказавшийся в такси, открыл дверь машины и начал нецензурно выражаться. Затем он выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону обидчика.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства конфликта и личности участников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов