Обвиняемый в подкупе арбитров совладелец ФК «Торпедо» освобожден из СИЗО
Мосгорсуд изменил меру пресечения совладельцу московского футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Управленец проходит по уголовному делу о подкупе арбитров.
«В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО»,— сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Соболев предлагал главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку свыше 1 млн руб. За вознаграждение арбитр должен был назначить пенальти в ворота соперников или удалить их игрока.
21 июня Мещанский районный суд Москвы арестовал Валерия Скородумова. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 184 УК) бизнесмену грозит до семи лет колонии. Второй обвиняемый — директор «Торпедо" Валерий Скородумов» — остается под стражей
