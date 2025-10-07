Ограничения на прием и вылет самолетов в Сочи сняты

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным пресс-службы воздушной гавани курорта в Telegram-канале, временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Из-за введенных ограничений задерживаются вылеты более 20 рейсов. Экипажами 12 воздушных судов было принято решение об уходе на запасные аэродромы. После получения разрешений и готовности экипажей самолеты начнут вылеты в Сочи.

Сейчас формируется обновленное расписание рейсов с учетом вынужденных изменений. Самолеты на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, вылеты выполнятся в порядке очередности и технической готовности воздушных судов.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам следить за уведомлениями авиаперевозчиков и объявлениями в терминале, а также уточнять статус рейсов через колл-центры и сайты авиакомпаний.

Во время действия ограничений коллектив аэропорта обеспечивал обслуживание пассажиров в усиленном режиме. Для маломобильных граждан были организованы отдельные помещения, установлены дополнительные места для отдыха и фонтанчики с питьевой водой. Пассажиры с детьми могли воспользоваться комнатой матери и ребенка. Представители авиакомпаний работали с пассажирами и обеспечивали их всем необходимым в соответствии с установленными требованиями.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в ночь на 6 октября. Тогда ограничения были сняты в 7:02 по московскому времени, а общее число задержанных рейсов составило 26.

Мария Удовик