Гордума согласилась сократить площадь Екатеринбурга на 14 соток

Депутаты думы Екатеринбурга единогласно поддержали решение о даче согласия на уменьшение площади города на 1,4 тыс. кв. м. Окончательное решение примет законодательное собрание Свердловской области на очередном заседании регионального парламента. В случае одобрения изменений площадь Екатеринбурга сократится с 114 752,33 га до 114 752,19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пояснила на заседании гордумы заместитель директора департамента архитектуры мэрии Марина Мацкова, корректировка направлена на устранение ошибок Роскадастра. «Приводится в порядок границы всех муниципальных образований на территории Свердловской области. В ходе работы были выявлены пересечения границ участков, которые относятся к Екатеринбургу, Сысертскому и Белоярскому округам»,— добавила она.

Василий Алексеев