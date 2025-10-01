В думе Екатеринбурга поддержали сокращение площади города на 14 соток

Члены комиссии думы Екатеринбурга дали согласие на уменьшение площади города на 1,4 тыс. кв. м. Как пояснила заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Марина Мацкова, территория муниципалитета сократится с 114 752,33 га до 114 752,19 га. «На этих участках расположены земли сельхозназначения, улично-дорожная сеть и объект коммунальной инфраструктуры»,— пояснила она.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Мацковой, Роскадастр и министерство строительства Свердловской области выявили пересечения многоконтурных и отдельных земельных участков с границами Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского округов. «Это просто уточнение границы муниципального образования на публичной кадастровой карте, координаты. Это дает нам порядок»,— сказала она.

Председатель комиссии Дмитрий Сергин («Единая Россия») пояснил собравшимся, что вопрос о корректировке границ Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского округов рассмотрят депутаты законодательного собрания Свердловской области на заседании 28 октября. Он заверил, что парламентарии учтут мнения дум об изменении площади трех муниципалитетов. Впрочем, в этом усомнился депутат от «Яблока» Константин Киселев. «Могут на нас наплевать»,— добавил он. Господин Сергин этого не исключил. «Могут. Но думаю, что здесь уточнение, никакого криминала, подковерной возни нет»,— подчеркнул председатель думской комиссии.

Василий Алексеев