«Россети» ввели в работу новую подстанцию на Кубани для электроснабжения дорожной и туристической инфраструктуры

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава группы «Россети» Андрей Рюмин, исполняющий обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Евгений Пергун и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко ввели в работу подстанцию 110 кВ «Победа».

«Важнейшую роль в развитии туристической отрасли страны, в особенности южных регионов, играет транспортная и энергетическая инфраструктура. Ключевым проектом здесь является строительство новой дороги от трассы М-4 “Дон” до Сочи. Частью этой перспективной магистрали станет обход Адлера, который строится по поручению президента. Дорога позволит значительно сократить время в пути от центра Сочи до аэропорта Адлера и курортов Красной Поляны, улучшит транспортную ситуацию Краснодарского края и станет драйвером экономического развития региона. Больше половины маршрута на обходе будет проходить по тоннелю, строительство которого требует особых подготовительных и производственных процессов. Новая подстанция с красивым названием “Победа”, которую возвели в кратчайшие сроки, будет снабжать электроэнергией как весь комплекс работ по возведению тоннельных сооружений, так и использоваться в дальнейшей эксплуатации дороги. Это действительно важная победа и в градостроительном развитии Сочи, и в дорожно-транспортном строительстве. Благодарю ПАО “Россети”, госкомпанию “Автодор”, губернатора региона Вениамина Ивановича Кондратьева и его команду, всех строителей за качественно проделанную работу и ответственное отношение к своему делу. Желаю успешного продолжения реализации проекта»,— сказал Марат Хуснуллин.

Новая подстанция, построенная компанией «Россети Кубань», работает в полностью автоматическом режиме, без персонала. Она оснащена высоконадежным оборудованием, включая два силовых трансформатора, элегазовые выключатели, микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. На ней применена автоматизированная система управления технологическими процессами, способная обрабатывать более 10 тыс. цифровых сигналов.

«В нашей стране модернизируется и расширяется дорожная сеть. Поэтому группа “Россети” постоянно увеличивает количество объектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Сегодня мы ввели в работу один из таких объектов. Это современная высокотехнологичная подстанция, которая получила название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И что особенно важно, при строительстве мы использовали исключительно отечественное оборудование»,— отметил Андрей Рюмин.

Он добавил, что при возведении заходов линии электропередачи на подстанцию использована стилизованная опора «Дельфины» высотой 50 м. Она размещена на видовой точке над будущей развязкой восточного обхода Адлера и оснащена настраиваемой динамической подсветкой.

«“Россети” — стратегический партнер для администрации Краснодарского края, системообразующая компания, которая осуществляет свою деятельность на территории всего региона. Это надежный партнер, который способствует реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Краснодарского края»,— подчеркнул Евгений Пергун.

В свою очередь Вячеслав Петушенко рассказал о реализации проекта создания автомагистрали. «Мы с вами находимся в энергетическом “сердце” строительства очень важного объекта — обхода Адлера. Вместе с “Россетями” мы проделали большую работу, и все задачи, которые перед нами стояли, выполнили в срок. Мы слышим друг друга, мы помогаем друг другу. И я уверен, что сегодняшний ввод в эксплуатацию подстанции с именем “Победа” — это только начало большого пути. Стройка идет активно, работы сегодня ведутся одновременно как с восточной, так и с западной стороны объекта. Все запланированное мы, конечно, выполним»,— подчеркнул глава госкомпании «Автодор».

