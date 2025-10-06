В Ярославской области средняя зарплата составила 71 тысячу рублей

В Ярославской области номинальная заработная плата в январе-июле 2025 года составила 71 338 руб. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора, министр экономического развития Дмитрий Аминов со ссылкой на Ярославльстат.

Регион занимает 9-е место в Центральном федеральном округе и 49-е место в целом по России по этому показателю. Номинальная зарплата в Ярославской области выше, чем в Ивановской (54 тыс. руб.), Костромской (61 тыс. руб.) и Тверской (71 070 руб.) областях, но ниже, чем в Вологодской области (80 тыс. руб.).

Напомним, что по итогам 2024 года средняя заработная плата составила 64 566 руб. Рост реальной зарплаты, по данным министра, за указанный период составил 104,1%.

Алла Чижова