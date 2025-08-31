СК возбудил дело о халатности из-за подтопления школьного учреждения в Ленобласти

Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по сообщению социальных медиа о непригодных условиях в образовательном учреждении в Ломоносовском районе. Дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в региональном СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, должностные лица администрации муниципального образования «Лебяженское городское поселение» не приняли своевременных мер по осуществлению надлежащего контроля за деятельностью подрядчика, который должен был отремонтировать кровлю в МОУ «Лебяженский центр общего образования».

В итоге после проведенного обследования было установлено, что из-за дырявой крыши за лето школу затопило ливнями. К началу учебного года ремонт произведен так и не был, социальный объект не готов к приему учеников, отметили в СКР.

В настоящий момент на месте проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возбуждении уголовного дела после падения облицовки с крыши детского сада на голову ребенку в Петербурге.

Андрей Цедрик