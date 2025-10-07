«Ласточки» между Псковом и Петербургом изменят маршруты 7 октября

Поезда №809 и №810, курсирующие между Петербургом и Псковом, изменят свои маршруты по техническим причинам 7 октября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Обе «Ласточки» пройдут через ж/д станцию Батецкая. Время в пути увеличится до двух часов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Электрички из Петербурга в Лугу также проследуют изменененным маршрутом до ж/д станции Строганово. Составы в обратном направелнии пройдут до станции Мшинская. На участке Строганово — Мшинская — Строганово организуют автобусное движение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз поезда между Псковом и Петербургом меняли свой маршрут утром 26 сентября в связи со взрывом у станции Плюсса.

Андрей Маркелов