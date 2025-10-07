Свердловские власти опровергли информацию о нехватке топлива в регионе

В Свердловской области нет проблем с обеспечением топлива, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. «По информации крупных поставщиков топлива, в регионе нет дефицита и есть достаточные запасы. Перебоев с поставками бензина нет. В Свердловской области не вводились ограничения»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Ura.ru, 3 октября ограничения на покупку топлива временно ввела сеть заправок Tamic Energy, которая работает в Москве, Московской, Челябинской и Свердловской областях. В компании сообщили, что это нужно для стабилизации работы АЗС — в данный момент на заправках этой сети на один автомобиль положено не больше 30 литров бензина или 70 литров дизеля.

Ранее в интернете получило распространение дипфейк-видео с главой Свердловской области Денисом Паслером, в котором он якобы рассказывает о нехватке топлива на Среднем Урале.

Ирина Пичурина