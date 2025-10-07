Здание поликлиники на Московском проспекте снова не смогли продать

Здание бывшей поликлиники в Ярославле не удалось продать, несмотря на снижение цены. Объект, включенный в реестр культурного наследия как «Здание детского Николаевского приюта», пытались реализовать с лета 2025 года на сайте Российского аукционного дома. В пакет лота входили гараж, сарай, здание флюорографии и участок земли площадью 2023 кв. м.

Фото: Российский аукционный дом

Первоначальная стоимость составляла 96,2 млн рублей, но затем цену снизили до 48,1 млн. Однако даже после этого покупателя не нашлось. Торги, начавшиеся летом, несколько раз переносились, но в конце сентября подошли к финалу.

В итоговом протоколе от 24 сентября 2025 года указано, что продажа признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок.

Напомним, что здание бывшей поликлиники находится в аварийном состоянии, с 2023 года законсервировано. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса.