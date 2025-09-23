ЦБ: мошенники начали маскироваться под курьеров маркетплейсов

Банк России сообщил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят гражданам под видом курьеров популярных маркетплейсов. Преступники заявляют о доставке якобы уже оплаченного товара и просят подтвердить его получение.

Если человек отрицает покупку, мошенники заявляют, что заказ оформил кто-то из друзей или родственников. Для убедительности преступники называют известные им персональные данные, получаемые из-за утечек или взломов баз. Далее под предлогом подтверждения даты и места вручения заказа жертву просят назвать код из SMS или пуш-уведомления. На самом деле этот код является одноразовым паролем для входа, например, в интернет-банк.

В Центробанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают по телефону коды, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Регулятор призвал при поступлении таких звонков немедленно прерывать разговор и ни при каких условиях не сообщать коды из уведомлений.