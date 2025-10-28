Сегодня исполняется 88 лет главному раввину России Адольфу Шаевичу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Адольф Шаевич

Его поздравляет президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев:

— Дорогой Адольф Соломонович, за более чем 40 лет во главе еврейской общины Москвы и России Вы зарекомендовали себя как мудрый наставник, инициативный лидер и организатор. Своей активной общественной деятельностью Вы внесли огромный вклад в развитие еврейского сообщества России, укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных народов и конфессий. Ваша биография — образец подлинного служения своему народу и своей стране. Желаю Вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, радости и вдохновляющих открытий впереди.

