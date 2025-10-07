Глава Минтруда предложил помогать неработающим по принципу «двух ключей»

Государство готово обеспечить поддержку тех россиян, которые сами прикладывают усилия для выхода из сложной жизненной ситуации, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он считает, что это наиболее эффективный путь преодоления проблемы бедности.

«Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать»,— сказал министр в интервью РБК.

Господин Котяков заверил, что власти всегда помогут многодетным семьям и инвалидам. «Ухаживаете за маленьким ребенком — да, мы поможем... Есть и ряд других ситуаций — длительная болезнь, обучение, беременность и так далее»,— перечислил он.

Однако нужен другой подход, если на поддержку претендует неработающий человек трудоспособного возраста, уверен министр. По его словам, российское государство предоставляет целый спектр мер, чтобы помочь выйти людям на рынок труда.

«Если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве,... у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации»,— добавил Антон Котяков.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что с неработающих или получающих теневые доходы граждан нужно собирать взносы в Фонд обязательного медстрахования. Свою идею она озвучила главе Минфина Антону Силуанову. Госпожа Матвиенко при этом уверяет, что государство не будет принимать «непродуманных решений в ущерб населению».