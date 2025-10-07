Сочи вошел в тройку лидеров по бронированию жилья наравне со столицей

В октябре Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорты собрали по 8% бронирований.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В городе-курорте путешественники остаются в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

В столице России туристы предпочитают бронировать апартаменты в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,5 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов занял Санкт-Петербург, который собрал 12% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Калининград. Самый западный областной центр страны собрал 4% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для бронирования апартаментов в октябре также вошел еще однин город Краснодарского края. Краснодар занял пятую строчку топа. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в октябре Сочи стал самым популярным направлением для путешествий с детьми, собрав 17% бронирований, при этом туристы останавливаются в среднем на шесть ночей по цене 4,5 тыс. руб. за ночь. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Москва с 11% и 7% бронирований соответственно, где средняя стоимость ночи составляет 4,5 тыс. и 5,8 тыс. руб.

Мария Удовик