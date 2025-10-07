В Ярославле будут достраивать недострой на Саукова

В Ярославле возобновляют строительство жилого комплекса «Олимпийский» в Заволжском районе на улице Саукова. Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало новое разрешение на достройку. Проект, начатый к Олимпиаде в Сочи, был частично завершен, но большая часть осталась заброшенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Разрешение выдано 22 сентября 2025 года и действует до 16 сентября 2028 года. Планируется завершить строительство жилых домов, автостоянок и инженерных коммуникаций, а также спортивно-оздоровительного комплекса.

ООО «Жилстрой», владеющее участком, было признано банкротом. В ноябре 2023 года арбитражный суд передал права на землю и незавершенное строительство ППК «Фонд развития территорий».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в здании на Саукова в марте 2025 года 12-летняя девочка упала с 18-го на 15-й этаж и была госпитализирована.

Антон Голицын