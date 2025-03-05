В Ярославле девочка получила травму при падении в недостроенном здании

В Ярославле следователи проводят проверку по факту падения несовершеннолетней девочки в недостроенном здании. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Инцидент произошел в Заволжском районе на улице Саукова. По предварительной информации, вечером 5 марта двое несовершеннолетних находились в недостроенном 19-этажном здании. Идя по лестнице, 12-летняя девочка потеряла равновесие и упала с 18-го на 15-й этаж. Ребенка увезли в больницу.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за безопасность строительного объекта»,— сообщили в СУ СК.

Алла Чижова