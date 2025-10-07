Югра выделит 3,6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в 2026-2027 годах

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) направит более 3,6 млрд руб. на защиту лесов от пожаров в 2026-2027 годах, сообщил ТАСС директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов. В 2025 году на эти цели выделили почти 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ХМАО, где лесные массивы занимают значительные площади, особое внимание в первую очередь уделяется профилактике пожаров. Меры включают мониторинг (в том числе отслеживание на малой площади), тушение и противопожарное обустройство лесов. Сергей Филатов рассказал, что увеличение финансирования связано с ростом затрат на авиационное патрулирование и повышением тарифов на аренду воздушных судов.

В этом году 87% лесных пожаров в Югре вызваны грозами, 13% — человеческий фактор. В 2025 году количество пожаров по вине человека снизилось на 36% по сравнению с 2024 годом. «В текущем году продолжается проведение активной противопожарной пропаганды среди населения Югры и через СМИ. В 2026 году планируется наращивать объемы агитации для снижения количества пожаров по вине жителей»,— рассказал господин Филатов.

Напомним, к июню ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) составил 13,5 млн руб., из которых 11 млн руб. потратили на тушение. Самым пожароопасным регионом был признан ХМАО.

Ирина Пичурина