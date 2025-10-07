Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За изображение Эльбруса на купюре в 500 рублей проголосовали 350 тысяч человек

Изображение горы Эльбрус лидирует в онлайн-голосовании Центробанка за символы для новой банкноты номиналом 500 руб. — за высочайшую вершину России и Европы проголосовали более 350 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Попадание на национальную валюту станет еще одним подтверждением природного богатства нашего края», — отмечается в сообщении.

Голосование на сайте Центробанка продлится до 14 октября.

Константин Соловьев

Новости компаний Все