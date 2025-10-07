Более 60 км пути СвЖД отремонтировано в Югре и на Ямале с начала сезона

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершены два из трех этапов летней ремонтной кампании, в ходе которой Свердловская железная дорога (СвЖД) обновила 60,8 км пути, сообщили в пресс-службе компании.

В этом году в работы включены капитальный ремонт и реконструкция мостов на перегонах Коротчаево — Тихая, Тихая — Тыдыл, Тыдыл — Нартовая и Ягенетта — Нарат, общей протяженностью 41,4 км.

Завершена замена восьми стрелочных переводов и элементов мостов на станции Коротчаево и перегонах Коротчаево — Тихая, Тыдыл — Нартовая. Работы первого этапа обновления пути на направлении Коротчаево — Новый Уренгой близки к завершению.

В рамках среднего ремонта пути обновлено 19,4 км железнодорожных линий. Полная замена рельсов выполнена на перегонах Перил — Демьянка, Сивыс-Ях — Куть-Ях.

СвЖД начала ремонтную кампанию в апреле, она завершится в середине ноября. Всего в этом году в Югре и на Ямале планируется обновить 77 км пути.

Напомним, к середине сентября СвЖД завершила второй этап ремонтно-путевых работ, обновив 228 км железнодорожных путей с апреля по сентябрь. Основная часть ремонта пришлась на Транссибирскую магистраль.

Ирина Пичурина