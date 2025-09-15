На СвЖД с начала сезона отремонтировали свыше 200 км путей

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила второй этап ремонтно-путевых работ, обновив 228 км железнодорожных путей с апреля по сентябрь. В ходе работ также заменили 116 стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основная часть ремонта пришлась на Транссибирскую магистраль: направления Екатеринбург — Пермь — Чепца и Екатеринбург — Войновка — Называевская. Работы также были проведены на участках Сарга — Сабик в Свердловской области, Вагай — Омутинская и Заводоуковская — Новая Заимка в Тюменской области, Верещагино — Менделеево и Кунгур — Кишерть в Пермском крае и на других.

Завершаются работы на участке Коротчаево — Новый Уренгой, которые проводятся в рамках соглашения между РЖД и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ремонтируют пути и реконструируют железнодорожные мосты на перегонах Коротчаево — Тихая, Тихая — Тыдыл и Тыдыл — Нартовая.

Третий этап работ продлится до конца ноября и охватит перегоны Кукуштан — Ергач, Чайковская — Шабуничи, Билимбай — Подволошная и Ощепково — Талица, а также на направлениях Няр — Кизел, Лобва — Коптяки, Решеты — Перегон.

Также завершен капитальный ремонт шести железнодорожных мостов. Всего за сезон планируется обновить свыше 320 км пути и заменить 145 стрелочных переводов.

Напомним, из-за ремонта путей на СвЖД на севере Свердловской области изменится расписание нескольких электричек в некоторые дни сентября и октября.

Ирина Пичурина