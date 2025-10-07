Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Потолочное покрытие вокзала в Павловске частично деформировалось

По факту частичной деформации потолочного покрытия на железнодорожном вокзале Павловска организована проверка. В инциденте разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

Здание вокзала в Павловске, где деформировался потолок

Здание вокзала в Павловске, где деформировался потолок

Фото: Портал Citywalls / Анчар

Здание вокзала в Павловске, где деформировался потолок

Фото: Портал Citywalls / Анчар

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отслоение части потолочного покрытия произошло 6 октября в зале ожидания вокзала. В результате инцидента никто не пострадал.

В обстоятельствах деформации потолочного покрытия разбираются специалисты. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров, требований безопасности и охраны труда при проведении ремонтных работ вокзале.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что потолок обрушился в школе на проспекте Непокоренных.

Татьяна Титаева

