Потолочное покрытие вокзала в Павловске частично деформировалось

По факту частичной деформации потолочного покрытия на железнодорожном вокзале Павловска организована проверка. В инциденте разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание вокзала в Павловске, где деформировался потолок

Фото: Портал Citywalls / Анчар Здание вокзала в Павловске, где деформировался потолок

Фото: Портал Citywalls / Анчар

Как сообщили в пресс-службе ведомства, отслоение части потолочного покрытия произошло 6 октября в зале ожидания вокзала. В результате инцидента никто не пострадал.

В обстоятельствах деформации потолочного покрытия разбираются специалисты. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров, требований безопасности и охраны труда при проведении ремонтных работ вокзале.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что потолок обрушился в школе на проспекте Непокоренных.

Татьяна Титаева