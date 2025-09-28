В школе на проспекте Непокоренных обрушился потолок, прокуратура проводит проверку

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации об обрушении части потолка в школе на проспекте Непокоренных. Информация об инциденте появилась вечером 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условия нахождения в образовательном учреждении.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

По данным СМИ, потолок частично обрушился в школе № 514 — в туалете для мальчиков. В это время в учреждении никого не было. Площадь обрушения составила 3 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» писал о частичном обрушении потолка в квартире жилого дома на Гатчинской улице в Петроградском районе Петербурга. По данному факту Следственный комитет также проводит доследственную проверку.

Андрей Цедрик