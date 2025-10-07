Стоимость золота достигла нового исторического максимума в $4000 за унцию

Цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум, впервые в истории преодолев уровень $4 тыс. за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки Comex.

В ходе утренних торгов стоимость драгоценного металла достигала $4000,1 за унцию. При этом рост котировок составил 0,35%. Однако к 03:54 мск 7 октября цена скорректировалась до отметки $3987,4 за унцию.

Прошлый исторический максимум был установлен 6 октября, когда стоимость золота превысила $3949 за тройскую унцию.

